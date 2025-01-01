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  4. Akaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Akaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisinin ardından duyurulması planlanan akaryakıt ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 6 seviyesinde ÖTV artışıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları zamlanmış oldu. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. ÖTV, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 6 zamlanmış oldu. Yapılan değişiklikle birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela değişti.

Peki, 1 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.04 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.41 TL

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Akaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.88 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

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Akaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 44.44 TL

Motorin litre fiyatı: 45.31 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

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