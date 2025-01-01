Akaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. ÖTV, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 6 zamlanmış oldu. Yapılan değişiklikle birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela değişti.

Peki, 1 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: