Akaryakıta ÖTV zammı geldi, tablo değişti: İşte 1 Ocak 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verisinin ardından duyurulması planlanan akaryakıt ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yüzde 6 seviyesinde ÖTV artışıyla birlikte benzin, motorin ve LPG fiyatları zamlanmış oldu. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. ÖTV, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde yüzde 6 zamlanmış oldu. Yapılan değişiklikle birlikte akaryakıt fiyatlarında da tabela değişti.
Peki, 1 Ocak 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?
İşte 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 44.76 TL
LPG litre fiyatı: 26.41 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.88 TL
Motorin litre fiyatı: 44.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.87 TL