  4. Akaryakıta zam bekleniyor: İşte 1 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. 2 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogaz fiyatlarına 1 TL zam yapılması bekleniyor. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira fiyat artışı yapılması bekleniyor.

Peki, 1 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.19 TL

Motorin litre fiyatı: 54.46 TL

LPG litre fiyatı: 26.51 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 54.31 TL

LPG litre fiyatı: 25.88 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 54.02 TL

Motorin litre fiyatı: 55.45 TL

LPG litre fiyatı: 26.40 TL

