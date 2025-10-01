Akaryakıta zam bekleniyor: İşte 1 Ekim 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2 Ekim Perşembe gününden itibaren otogaz fiyatlarına 1 lira fiyat artışı yapılması bekleniyor.

Peki, 1 Ekim 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: