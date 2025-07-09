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Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 1

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yansıtıldı.

Peki, 9 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

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Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 2

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.22 TL

Motorin litre fiyatı: 53.56 TL

LPG litre fiyatı: 26.06 TL

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Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 3

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.45 TL

LPG litre fiyatı: 25.46 TL

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Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları - Sayfa 4

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 51.91 TL

Motorin litre fiyatı: 54.44 TL

LPG litre fiyatı: 25.96 TL

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