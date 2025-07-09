Akaryakıta zam geldi, tablo değişti: İşte 9 Temmuz 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yansıtıldı.

Peki, 9 Temmuz 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 9 Temmuz 2025 Çarşamba gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: