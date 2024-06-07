  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıtta çifte indirim geldi, tabela değişti (İşte 7 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıtta çifte indirim geldi, tabela değişti (İşte 7 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Benzin ve motorin fiyatına gelen indirim tabelaya yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, benzine 1 lira 25 kuruş, motorine ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi.

Akaryakıtta çifte indirim geldi, tabela değişti (İşte 7 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 1

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Peki akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

1 | 7
Akaryakıtta çifte indirim geldi, tabela değişti (İşte 7 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 2

Benzin grubunda 1 lira 25 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 21 kuruş indirim geldi.

2 | 7
Akaryakıtta çifte indirim geldi, tabela değişti (İşte 7 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 3

İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

3 | 7
Akaryakıtta çifte indirim geldi, tabela değişti (İşte 7 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları) - Sayfa 4

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 40,05 TL
Motorin fiyatı: 39,13 TL

İstanbul Avrupa YakasI
Benzin fiyatı: 40,13 TL
Motorin fiyatı: 39,21 TL

4 | 7