Akaryakıtta tabelalar değişecek, motorine zam bekleniyor: İşte güncel fiyatlar...
Motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam gelecek. Zamlı tarife bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Peki güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte 22 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.
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Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişiklikleri yakından takip ederken, motorin fiyatlarına bu gece itibarıyla zam yapılması bekleniyor.
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Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam geliyor.
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