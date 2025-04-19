Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte 19 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. 17 Nisan gecesi benzine 97 kuruşluk zam yapılmıştı? Peki motorin ve LPG fiyatlarında herhangi bir değişiklik var mı? 19 Nisan 2025 Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükseliş, yurtiçi akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.
Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?
En son 17 Nisan 2025 gecesi benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk zam yapılmıştı.
19 Nisan tarihi itibariyle benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.
Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin: 45,15 TL
Motorin: 44,32 TL
LPG: 27,39 TL