Akaryakıtta zam ya da indirim var mı? İşte 19 Nisan 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Akaryakıtta zam ya da indirim var mı?

En son 17 Nisan 2025 gecesi benzinin litre fiyatına 97 kuruşluk zam yapılmıştı.

19 Nisan tarihi itibariyle benzin, motorin ya da LPG fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim bulunmuyor.