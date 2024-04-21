Albaraka Türk Katılım Bankası emeklilere ne kadar promosyon ödemesi yapıyor?

Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyonu kapsamında 5 bin TL ile 12 bin TL arasında ödeme yapıyor. Kampanyanın son günü 30 Haziran olarak belirlenirken; maaşını bankaya taşımak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden banka değişikliği yapabilir. İşte, Albaraka Türk Katılım Bankası emekli promosyonuna dair merak edilenler...