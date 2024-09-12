Alışveriş ve kirada yeni dönem: 7 bin TL üstü karttan, kira ödemeleri bankadan
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni tebliğ taslağına göre, vergi mükellefi olanların kendi aralarındaki alışverişlerinde, 7 bin lira ve üzeri ödemelerde, banka veya kredi kartı kullanımı zorunluluğu mükellef olmayanlara da getirilecek. Kirayı elden ödeyen kiracı ve alan ev sahibine de kiranın yüzde 10'u kadar ceza geliyor.
İşletmelerin yanı sıra tüketiciler için de 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunluluğu getirilirken, planlanan uygulamaya muhasebeci ve mali müşavirler de destek verdi.
ALIŞVERİŞTE 7 BİN TL ÜSTÜ ÖDEME BANKA VEYA KARTTAN YAPILACAK
Gelir İdaresi Başkanlığının kamuoyunun görüşüne açtığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağının yürürlüğe girmesi hâlinde, nihai tüketiciler de tevsik zorunluluğu kapsamına alınacak.
Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, 7 bin lirayı aşan ödeme ve tahsilatlarında, banka, PTT veya aracı finansal kurumları kullanmaları zorunlu olacak.
Örneğin, kamu kurumunda memur olarak çalışan kişi, evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticaretiyle uğraşan bir firmadan 20 bin lira tutarında bir buzdolabı satın aldığında, tutar 7 bin lirayı aştığı için, bu işleme ait tahsilat ve ödemenin banka ve aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekecek.