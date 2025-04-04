Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...
Finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketliliğin yaşandığı bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.
BIST 100
BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.
KÜLÇE ALTIN
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya düştü.
CUMHURİYET ALTINI
Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi.