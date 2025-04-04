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  4. Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı...

Finans piyasalarında dikkat çekici bir hareketliliğin yaşandığı bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım araçları belli oldu.

Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 1

BIST 100

BIST 100 endeksi, en düşük 9.339,67 puanı ve en yüksek 9.643,17 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,90 altında 9.379,83 puandan tamamladı.

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Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 2

KÜLÇE ALTIN

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,80 azalışla 3 bin 720 liraya düştü.

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Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 3

CUMHURİYET ALTINI

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,77 düşüşle 25 bin 180 liraya indi.

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Altın, dolar, Euro, borsa: İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı... - Sayfa 4

ÇEYREK ALTIN

Geçen hafta sonu 6 bin 281 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,73 azalarak 6 bin 235 liraya geriledi.

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