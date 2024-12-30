Altın fiyatları 2025'te düşecek mi, yükselecek mi? Piyasa uzmanı tek tek açıkladı!

Düzceli kuyumcu Barbaros Koçak, altının hem kısa hem de uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekerek, "Altın yatırımcısını sevindiriyor. Özellikle uzun vadedeki yatırımlar için altın çok etkili. Altın satışları tabii ki yaz aylarında düğün sezonu dolayısıyla artıyor. Evlilik, nişan gibi organizasyonlar işimize hareketlilik katıyor. Potansiyelimizi de yükseltiyor. Kış sezonu daha sakin, durağan geçiyor" dedi.