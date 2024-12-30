Altın fiyatları 2025'te düşecek mi, yükselecek mi? Piyasa uzmanı tek tek açıkladı!
Kuyumcu Barbaros Koçak, 2025 yılı için altın fiyatları tahmininde bulundu.
Her dönemde güvenli liman olarak yatırımcıların gözdesi olmayı sürdüren altın son iki yılda yaşanan hızlı yükselişlerle dikkat çekiyor.
Düzceli kuyumcu Barbaros Koçak, altının hem kısa hem de uzun vadede güvenli bir yatırım aracı olduğuna dikkat çekerek, "Altın yatırımcısını sevindiriyor. Özellikle uzun vadedeki yatırımlar için altın çok etkili. Altın satışları tabii ki yaz aylarında düğün sezonu dolayısıyla artıyor. Evlilik, nişan gibi organizasyonlar işimize hareketlilik katıyor. Potansiyelimizi de yükseltiyor. Kış sezonu daha sakin, durağan geçiyor" dedi.
"Daha durağan geçmesini bekliyoruz"
"Altın fiyatlarının özellikle son iki yılda ciddi bir yükseliş yaşadığını söyleyen Koçak, "2025 yılında da bu son iki yıldaki artış olmayabilir. Daha durağan geçmesini bekliyoruz. Piyasa nasıl gelişir bilemiyoruz ama son iki yıldaki artışı beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.