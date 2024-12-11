Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar!
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. Ons altın fiyatı 2.700 dolar seviyesini aşarken, gram altın da 3.000 TL psikolojik sınırını geride bıraktı. Bu gelişmeler yatırımcıların dikkatini çekerken, Finans Analisti İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi.
Küresel piyasalarda artan belirsizlikler altına olan talebi yeniden zirveye taşıdı. ABD’nin gündemindeki yeni gümrük tarifesi planları ve Suriye sınırında artan gerilimler, yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bu gelişmelerin etkisiyle ons altın fiyatı 2.700 dolar seviyesini aşarken, gram altın da 3.000 TL’nin üzerindeki seyrini koruyor.
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in yatırımcılara yaptığı açıklamalar şu şekilde oldu:
Yaklaşık bir haftadır tüm dünyanın gözü, Suriye merkezli Ortadoğu’daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Piyasalar son gelişmeleri yakından takip ederken, haftaya altın ve döviz piyasaları da bu bağlamda hareketli başlamıştı.
Altın yatırımcısı, Suriye’deki gelişmeleri fiyatlarken, diğer taraftan 12 Aralık’ta ABD’den gelecek enflasyon verilerini takip ediyor.
İstanbul Ticaret Gazetesi'nin derlediği habere göre Suriye’deki ve bölgedeki diğer gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden finans analisti İslam Memiş de gerginliğin çok arttığı bir süreçte yatırımcıların birikimlerini finansal piyasalarda çok dikkatli davranarak yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.
Memiş, söz konusu bu sürecin varlıklara sahip çıkılıp fiyattan ziyade miktara dikkat edilmesi gereken bir süreç olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Diğer önemli bir konu da ABD'nin borç ve mortgage krizi. ABD'de başlayıp küresel piyasaları etkileyecek bir kriz tufanından bahsediyorum. Bunu da göreceğiz.”
“Ons altında 2580-2680 dolar aralığını takip edeceğimizi, tekrar 2680 dolar seviyesi test edildiği zaman bakacağız, acaba 2720 dolar seviyesi var mı belli olacak?” diyen Memiş, yeni yol haritasını şöyle açıkladı:
“Geçen ay 2630 dolar seviyesinden korkup, pozisyon kapatmıştık. 2537 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Beklentimiz 2580 dolar seviyesiydi. Şimdi 2680 dolar seviyesi kritik direnç seviyesi. Kalıcı olacak mı yoksa tekrar aşağı mı inecek? Ya da 2720 dolar seviyesini görüp oradan mı aşağı yapacak? Ons tarafta aşağı yönlü bir hareket bekliyorum.”