Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? İslam Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken uyarılar!

Yaklaşık bir haftadır tüm dünyanın gözü, Suriye merkezli Ortadoğu’daki gelişmelere çevrilmiş durumda. Piyasalar son gelişmeleri yakından takip ederken, haftaya altın ve döviz piyasaları da bu bağlamda hareketli başlamıştı.

Altın yatırımcısı, Suriye’deki gelişmeleri fiyatlarken, diğer taraftan 12 Aralık’ta ABD’den gelecek enflasyon verilerini takip ediyor.

İstanbul Ticaret Gazetesi'nin derlediği habere göre Suriye’deki ve bölgedeki diğer gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden finans analisti İslam Memiş de gerginliğin çok arttığı bir süreçte yatırımcıların birikimlerini finansal piyasalarda çok dikkatli davranarak yönlendirmesi gerektiğini kaydetti.