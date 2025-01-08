Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim rakam paylaşarak değerlendirdi

2025 yılının ilk günlerinde ons altın fiyatı 2.650 dolar seviyelerini görürken, gram altın da 3.000 lira psikolojik seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu durum, "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusunu yatırımcıların en çok ilgisini çeken konu haline getirdi.