Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim rakam paylaşarak değerlendirdi
2025 yılının ilk günlerinde ons altın fiyatı 2.650 dolar, gram altın ise 3.000 lira seviyesinin üzerinde işlem görürken, "Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi?" sorusu yatırımcılar arasında en çok tartışılan konu haline geldi. Analist Şirin Sarı, gram altın fiyatı ile ilgili tahminlerini paylaştı.
2025 yılının ilk günlerinde ons altın fiyatı 2.650 dolar seviyelerini görürken, gram altın da 3.000 lira psikolojik seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu durum, "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusunu yatırımcıların en çok ilgisini çeken konu haline getirdi.
Analist Şirin Sarı, gram altın fiyatı için belirli bir tahmin paylaşarak, gelecekteki fiyat hareketlerine dair öngörülerde bulundu.
Fed'in faiz indirim kararları ve küresel ekonomik gelişmelerin altın piyasasında volatiliteyi artıracağına dikkat çeken Analist Şirin Sarı, "Altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş yaşandı, ancak Trump'ın açıklamalarıyla birlikte önümüzdeki dönemde daha büyük dalgalanmalar olabilir" şeklinde değerlendirdi.