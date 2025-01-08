  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim rakam paylaşarak değerlendirdi

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim rakam paylaşarak değerlendirdi

2025 yılının ilk günlerinde ons altın fiyatı 2.650 dolar, gram altın ise 3.000 lira seviyesinin üzerinde işlem görürken, "Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi?" sorusu yatırımcılar arasında en çok tartışılan konu haline geldi. Analist Şirin Sarı, gram altın fiyatı ile ilgili tahminlerini paylaştı.

Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim rakam paylaşarak değerlendirdi - Sayfa 1

2025 yılının ilk günlerinde ons altın fiyatı 2.650 dolar seviyelerini görürken, gram altın da 3.000 lira psikolojik seviyesinin üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu durum, "Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?" sorusunu yatırımcıların en çok ilgisini çeken konu haline getirdi.

1 | 7
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim rakam paylaşarak değerlendirdi - Sayfa 2

Analist Şirin Sarı, gram altın fiyatı için belirli bir tahmin paylaşarak, gelecekteki fiyat hareketlerine dair öngörülerde bulundu.

2 | 7
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim rakam paylaşarak değerlendirdi - Sayfa 3

Fed'in faiz indirim kararları ve küresel ekonomik gelişmelerin altın piyasasında volatiliteyi artıracağına dikkat çeken Analist Şirin Sarı, "Altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş yaşandı, ancak Trump'ın açıklamalarıyla birlikte önümüzdeki dönemde daha büyük dalgalanmalar olabilir" şeklinde değerlendirdi.

3 | 7
Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Uzman isim rakam paylaşarak değerlendirdi - Sayfa 4

Sarı, altının ons fiyatı için 2.700 - 2.720 dolar seviyelerinin direnç, 2.580 - 2.590 dolar seviyelerinin ise destek noktası olarak takip edileceğini belirtti.

4 | 7