Altın fiyatları için kritik uyarı geldi! İslam Memiş 'alım fırsatı' diyerek rakam ve tarih verdi

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu haftaki piyasa tahminini yazdı. Yatırımcıların en çok takip ettiği Dolar, borsa, altın ve bitcoinde beklentilerini açıkladı. Borsada hissesi olanlar ne yapmalı? Dolar, euro, altın, gümüş ve bitcoin fiyatları düşecek mi?

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'ten işte haftanın tahminleri...