Altın fiyatları için kritik uyarı geldi! İslam Memiş 'alım fırsatı' diyerek rakam ve tarih verdi
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yeni haftaya dair piyasa analizlerini paylaşarak altın yatırımcılarına dikkatli olmaları yönünde önemli uyarılarda bulundu. Memiş, yatırımcılar için öngördüğü bant aralıklarını açıkladı ve belirli seviyelerin 'alım fırsatı' olarak değerlendirilebileceğini ifade etti. Özellikle yıl sonuna yaklaşılırken ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde etkili olacağını belirten İslam Memiş, kritik uyarılarda bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş bu haftaki piyasa tahminini yazdı. Yatırımcıların en çok takip ettiği Dolar, borsa, altın ve bitcoinde beklentilerini açıkladı. Borsada hissesi olanlar ne yapmalı? Dolar, euro, altın, gümüş ve bitcoin fiyatları düşecek mi?
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'ten işte haftanın tahminleri...
BU HAFTA GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA
Küresel piyasalar bu hafta Noel tatili nedeniyle sakin bir hafta geçirecek. Yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararında olacak. TCMB, yılın son faiz kararını Perşembe günü saat 14:00'de açıklayacak. Para Politikası Kurulu'nun (PPK), Aralık toplantısında 150 baz puan faiz indirmesi bekleniyor.
BEKLENTİ FAİZ İNİDİRİMİ YÖNÜNDE
Faiz indirimi beklentisinde sürpriz olmazsa yatırımcılar dolar ve konut tarafındaki hareketliliğe odaklanacak. Bu hafta döviz kurlarında, borsa da, gram altın gibi enstrümanların TL fiyatlamasında yükseliş görebiliriz. Dolar/TL kuru, tüm enstrümanların TL karşılığına destek verebilir.