Altın fiyatları zirveyi gördü: Yükseliş devam eder mi? Sene sonunda gram altın için çarpıcı tahmin
Altın yatırımı olan veya satın almak isteyenler, fiyatlardaki değişimi merakla takip ediyor. Geçen hafta ortasında hareketlenen altın fiyatları yeni haftada tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Kuyumcularda altın fiyatı kritik eşiğe dayandı. Peki altında kısa vade ve yıl sonu için beklentiler ne? Para piyasaları uzmanı altına dair gelişmeleri tek tek anlattı. İşte detaylar...
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sürpriz faiz indirimiyle birlikte geçtiğimiz hafta hareketlenen altın fiyatları yeni haftada rekor denemelerini sürdürüyor.
Altında son dönemde tansiyon bir hayli arttı. Gram altının spot fiyatı 2898 lirayı gördü. Kuyumcularda ise fiyatlar neredeyse 3 bin lira eşiğine dayandı.
Peki altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Altında kısa vade ve yıl sonu tahminleri neler? Fiyatlar kısa sürede bir hayli yükseliş gösterdi. Bundan sonraki her süreçte geri çekilme bir alım fırsatı mı?
‘BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GÖREBİLİRİZ’
Konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı ve İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği (İMKUSAD) Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, şunları söyledi: