Altın fiyatlarında 2025 tahmini! Uzmanından ‘talep kayması’ uyarısı geldi
Altın 2024 yılını tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını yaparak 2025 yılına hızlı giriş yaptı. ABD enflasyonu ve Fed’in para politikasına ilişkin adımları ile jeopolitik riskler altın fiyatlarında etkili olması bekleniyor. Uzmanlar altın fiyatlarında 2025 yılı tahminlerini açıkladı ve güvenli liman için ‘talep kayması’ uyarısında bulundu. İşte 2025 yılı altın öngörüleri
Altın fiyatları 2024 yılında ‘altın yılını’ yaşadı. Tüm zamanların en yüksek yıllık seviyesinden kapanışını yapan sarı metal, 2025 yılı için ikinci parlak yılının sinyalini verdi. Uzmanlar, altın fiyatlamasında, ABD enflasyonu, 2025 yılında merkez bankalarının para politikası adımları ve jeopolitik risklerin yatırımcı için odak noktasında olacağını belirtiyor.
Altında 2025 yılı Fed adımlarının takip edileceği yıl olacak
Geçen yıl artan jeopolitik riskler ve küresel ekonomide belirsizliklerin devam etmesi güvenli liman varlıklardan olan altına talebi artırdı. 2025 yılında ise ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere önemli merkez bankalarının atacağı adımların altının seyri üzerinde etkili olması bekleniyor.
Altın fiyatları en yüksek yıllık kapanışını gördü
2024 yılında 2 bin 790 dolarla tarihi zirvesini gören altının ons fiyatı yılı yüzde 27,2 artışla 14 yıllın en yüksek getirisini kaydederek 2 bin 623 dolar ile tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışını gerçekleştirdi.
2024’te altın risklere karşı koruma aracı oldu
Dünya Altın Konseyi'nin yayınladığı rapora göre, 2024 yılında merkez bankalarının alımları tüketici talebindeki yavaşlamayı dengeledi. Asya bölgesindeki yatırımcıların, altın üzerinde sürekli varlık gösterdiğinin belirtildiği raporda, üçüncü çeyrekte azalan getirilerin ve zayıflayan dolar endeksinin diğer bölgelerdeki yatırımcıları da altına çektiği kaydedildi. Raporda, altının artan piyasa dalgalanmaları ve jeopolitik risklere karşı koruma aracı olarak oynadığı role dikkat çekilirken 2024 yılındaki performansında da bu role vurgu yapıldı.