Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...
Küresel piyasalarda ons altın fiyatının bu hafta 3.400 doları geçmesi ve 5 haftanın en yüksek seviyelerini test etmesiyle birlikte dikkatler yeniden hedef fiyatlara çevrildi. Zayıflayan dolar, ABD’de faiz indirimi beklentileri, FED’e yönelik endişeler, tarifeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve merkez bankalarının talepleri “güvenli liman” talebini desteklerken; dünyanın en büyük finans kuruluşları da altında yükseliş öngörüyor. İşte altında hedef fiyatlar…
Küresel piyasalarda altın fiyatlarında son günlerde yaşanan hareketlilik, dünyanın en büyük finans kuruluşları tarafından öngörülen hedef fiyat tahminlerini de yeniden gündeme getirdi.
Son olarak geçen hafta bir rapor yayımlayan Bank of America analistleri, altın fiyatlarında yükselişin devam etmesini beklerken, sarı metalin 2026'nın ilk yarısında 4.000 dolara ulaşacağı tahmini korudu.
FAİZ İNDİRİMİ DESTEK OLACAK
BOFA analistleri "Son dönemde yavaşlayan istihdam verileri, FED'in de risk değerlendirmesinde bir değişikliğe yol açabilir. Öte yandan FED’e yönelik siyasi baskı, doları da daha fazla baskı altında tutabilir. Yüksek enflasyonun devam ettiği bir ortamda faiz indirimleri, büyük olasılıkla kıymetli metali daha da yukarı itecektir” değerlendirmesinde bulundu.
Son durumda FED’de eylülde çeyrek puanlık faiz indirimi beklenirken, ekim ve aralık toplantılarına dair belirsizlik devam ediyor.