Altın fiyatlarında yön ne olacak? Hangi kurum, ne bekliyor? İşte altın için hedef fiyatlar...

FAİZ İNDİRİMİ DESTEK OLACAK

BOFA analistleri "Son dönemde yavaşlayan istihdam verileri, FED'in de risk değerlendirmesinde bir değişikliğe yol açabilir. Öte yandan FED’e yönelik siyasi baskı, doları da daha fazla baskı altında tutabilir. Yüksek enflasyonun devam ettiği bir ortamda faiz indirimleri, büyük olasılıkla kıymetli metali daha da yukarı itecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Son durumda FED’de eylülde çeyrek puanlık faiz indirimi beklenirken, ekim ve aralık toplantılarına dair belirsizlik devam ediyor.