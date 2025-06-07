Altın mı gümüş mü daha çok kazandırdı? 2020'de 100 bin TL'lik altın ve gümüş alan ne kadar kazandı?
Değerli metallerin fiyatları küresel ekonomik gündemle birlikte değişiyor. Altın ya da gümüş gibi takası kolay ve tercih edilen değerli metaller kazandırmaya devam ediyor. Peki altın mı gümüş? Hangisi daha çok kazandırdı? 2020'de 100 bin TL'lik altın ve gümüş alanın parası ne kadar oldu? İşte rakamlarla merak edilen sorunun yanıtı...
Küresel ekonomide kısa dönemde büyük gelişmeler yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşları piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.
Birçok ülkeye ek gümrük vergisi koyan Trump, bazılarını erteledi, bazılarının oranlarını düşürdü bazılarının oranlarına da hiç dokunmadı.
Ticaretin dengesini bozan, fiyat algısını değiştiren, enflasyonu yükseltici etkiye neden olan hamleler küresel ekonomide volatilite yarattı.