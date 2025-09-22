Altın rekora göz kırptı, uzman isimler uyardı! Yatırımcı ne yapmalı?

ABD’nin ikinci çeyrekte %2,8 büyümesi ve Çekirdek PCE enflasyonunun yıllık bazda %2,6 artması bekleniyor. Her iki verinin de beklenti altında kalması halinde, FED’in daha gevşek para politikasına yönelebileceği ve bunun da değerli metalleri destekleyebileceği ifade ediliyor.