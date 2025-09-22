Altın rekora göz kırptı, uzman isimler uyardı! Yatırımcı ne yapmalı?
22 Eylül 2025 gram altın fiyatı 4.917 TL ve ons fiyatı da 3.695 dolardan güne başlıyor. Altın rekora yakın seyrederken; Doç. Dr. Filiz Eryılmaz bu hafta FED Başkanı Powell’ın konuşması, ABD büyüme rakamı ve çekirdek PCE verilerine dikkat çekerek “Onsta 3.600 dolar ve gramda 4.780 TL’nin önemli destek. Elinde altın olanlar beklemeli. Kısa vadeli alım yapacaklar ise söz konusu ABD verilerine dikkat etmeli” dedi.
Geçen hafta FED’in faiz indiriminden destek bularak 3.707 dolar ile zirve yapan ons altın, cuma günü 3.685 dolardan kapanış yapmış ve haftalık bazda %1,15 yükselmişti. Altında yeni hafta da sınırlı bir primle 3.695 dolar seviyesinden başlıyor. Ons, tarihî zirveye yakın konumunu koruyor.
İçeride ise spot piyasada işlem gören 22 Eylül 2025 gram altın fiyatı 4.917 TL’den haftaya başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram fiyatı 5.000 – 5.050 TL alım ve satım bandında seyrederken, çeyrek altın sabah saatlerinde 8.240 TL’den satılıyor.
ABD’DEN KRİTİK VERİLER GELECEK
Altın fiyatlarını bu hafta etkiyebilecek gelişmelere bakıldığında; yarın FED Başkanı Powell’ın konuşması dikkatle takip edilecek. Perşembe günü ABD 2. çeyrek büyüme rakamı ve dayanıklı mal siparişleri verisi gelecek. Cuma günü ise Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (PCE) ile Michigan tüketici güven endeksi öne çıkan veriler arasında bulunuyor.