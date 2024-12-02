Altın yatırımcıları, dikkat! Uzman isimden dikkat çeken tahmin: Sürpriz dalgalanmalar olabilir!
Yatırımcılar, 2024'ün son günlerinde altın, borsa ve dövizin hangi rakamlardan final yapacağını merak ederken, uzman isimden dikkat çeken açıklamalar geldi.
2024 yılını sonlandırmaya hazırlandığımız şu günlerde, yatırımcılar altının hangi rakamlardan final yapacağını araştırıyor.
Bu yılın başından itibaren yüzde 50,4 değer kazanan altın, yatırım araçları arasında en çok kazandıran oldu. Borsa yüzde 29,21, dolar ise yüzde 17,71 prim yaptı.
CNN Türk'te yer alan habere göre; Ekonomist Hikmet Baydar, altının son dönemde yükselişlerde başarılı olamadığını belirtiyor:
Hikmet Baydar'a göre; ABD'nin gümrük duvarları ve enflasyon endişeleri nedeniyle, altın fiyatları yukarı yönlü hareket etmekte zorlanıyor.