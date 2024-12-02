Altın yatırımcıları, dikkat! Uzman isimden dikkat çeken tahmin: Sürpriz dalgalanmalar olabilir!

2024 yılını sonlandırmaya hazırlandığımız şu günlerde, yatırımcılar altının hangi rakamlardan final yapacağını araştırıyor.

Bu yılın başından itibaren yüzde 50,4 değer kazanan altın, yatırım araçları arasında en çok kazandıran oldu. Borsa yüzde 29,21, dolar ise yüzde 17,71 prim yaptı.