Altın zirveden kayıyor! Fed'den gelecek sürpriz faiz hamlesi beklentisi düşüş getirdi
Zayıf istihdam verilerine rağmen Fed Başkanı Jerome Powell'ın güvercin olmayan duruşu, altın rallisini bitirebilir. Altın, Fed'in kararından önce yatırımcıların dolar pozisyonlarını azaltmasıyla birlikte tarihi zirvelerinden uzaklaştı.
Son dört haftada yüzde 11 değer kazanan altın, Fed'in faiz indirimi beklentileri ve doların güçlenmesiyle düşüşe geçti. 3700 dolar zirvesinden dönen ons altın, 3.665 doların üzerinde satıcı baskısı ile karşı karşıya. Teknik göstergeler aşırı alım uyarısı veriyor.
Altın Fed faiz kararı öncesi düşüşte!
Altın, yatırımcıların Fed'in kararından önce dolar pozisyonlarını azaltmasıyla birlikte genel dolar gücünden etkilenerek gerilemeye devam ediyor.
Fed'in duruşu endişe yaratıyor
Fed’in faizleri 25 baz puan düşürerek yüzde 4,0-yüzde 4,25 aralığına çekmesi bekleniyor. Ancak yatırımcılar bankanın duruşunun piyasanın güvercin beklentilerini hayal kırıklığına uğratabileceğinden endişe duyuyor. Böyle bir sonuç, risk rallisini sona erdirebilir ve doların toparlanmasını tetikleyebilir.