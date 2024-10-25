Altında 3 bin dolar hesapları yapılıyor! En ucuz altın nereden alınır? İşte en kritik nokta

Altında banka mı yoksa fiziki altın mı daha avantajlı?

Altın birikimi için kredi kartıyla alım yapan da var, banka hesabı açan da. Uzmanlara göre, altın yatırımında en kritik nokta ise başlangıç maliyetini düşük tutmak ve al-sat farkını minimize etmek. Peki, En ucuz altın nereden alınır? Altın birikiminde banka mı yoksa fiziki altın mı daha avantajlı?