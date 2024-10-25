Altında 3 bin dolar hesapları yapılıyor! En ucuz altın nereden alınır? İşte en kritik nokta
Altın fiyatları jeopolitik gerilimler, savaşlar ve belirsizlikler ile birlikte rekor üstüne rekor kırıyor. Altında tarihin en iyi performansı görülürken yatırımcı da birikimine devam ediyor. Kimi gram gram altın alırken kimi de banka hesapları yoluyla birikimini güçlendirmeye devam ediyor. Uzmanlara göre altın yatırımında dikkat edilmesi gereken püf noktası başlangıç maliyetini düşük tutmak ve alım satım makasını daraltmak. Peki, en ucuz altın nereden alınır? İşte altın yatırımında dikkat edilmesi gereken noktalar
Altın fiyatları bu yıl rekor üstüne rekor kırdı. Yatırımcının sığınağı güvenli liman altın tarihinin en iyi performanslarından birini sergilemeye devam ederken beklentiler 3 bin dolar hatta 3 bin 500 dolar seviyelerine çıktı.
Eline para geçen gram gram altın biriktiriyor
Altın yeni rekorlarla pahalı hale gelse de yatırımın sığınağına talep hiç düşmüyor. Eline para geçen yatırımını katlıyor, gram gram altın biriktiriyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen yatırımcı altından vazgeçemiyor.
Altında banka mı yoksa fiziki altın mı daha avantajlı?
Altın birikimi için kredi kartıyla alım yapan da var, banka hesabı açan da. Uzmanlara göre, altın yatırımında en kritik nokta ise başlangıç maliyetini düşük tutmak ve al-sat farkını minimize etmek. Peki, En ucuz altın nereden alınır? Altın birikiminde banka mı yoksa fiziki altın mı daha avantajlı?
Altında 3 bin dolar hesapları şimdiden başladı
Dünyada savaşlar, gerginlikler ve jeopolitik risklerin yarattığı belirsizlikler altını güçlendirmeye devam ediyor. FED gibi önde gelen merkez bankalarının faiz indirim döngüsüne girmesi, ayrıca merkez bankalarının kasalarındaki birikimlerinde altını güçlendirmesi de 2024’ü ‘altın yıl’ olarak anılmasını sağladı.