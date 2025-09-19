Altında düşüş alım fırsatı mı? Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi
FED’in “agresif faiz indirimine soğuk bakmasının” ardından altında kâr satışları yaşandı. ‘Altında fiyat düşüşleri alım fırsatı mı’ soruları artarken Fransız Societe General, 2026’ya kadar 4.000 dolar fiyat beklentisiyle altındaki pozisyonunu yüzde 10'a çıkardı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise yıl sonunda gram altının fiyatının 5.250-5.500 bandında olabileceğini düşünüyor.
ABD Merkez Bankası'nın beklentilere paralel olarak çeyrek puanlık faiz indiriminin ardından altın fiyatlarında kâr satışları takip ediliyor. FED, 25 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 4,00 - yüzde 4,25 bandına çekti ve yıl sonuna kadar iki indirim sinyali daha verdi.
Karar günü 3.707 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test eden ons altın; FED Başkanı Jerome Powell’ın, faiz oranlarını düşürme konusunda “daha hızlı hareket etme gereği hissetmediklerini” ifade etmesi ve projeksiyonlarda gelecek yıl sadece 1 faiz indiriminin öne çıkmasının ardından yönünü aşağı çevirdi.
19 EYLÜL 2025 ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Dünkü işlemlerde en düşük 3.628 doları gören ve iki günde yaklaşık 80 dolarlık volatilite yaşayan ons fiyatı, haftanın son işlem gününde 3.660 dolara yakın görünümünü koruyor.