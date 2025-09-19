Altında düşüş alım fırsatı mı? Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak? Uzmanı rakam verdi

ABD Merkez Bankası'nın beklentilere paralel olarak çeyrek puanlık faiz indiriminin ardından altın fiyatlarında kâr satışları takip ediliyor. FED, 25 baz puanlık indirimle politika faizini yüzde 4,00 - yüzde 4,25 bandına çekti ve yıl sonuna kadar iki indirim sinyali daha verdi.