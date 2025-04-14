Altında sahtecilik riski artıyor! Sahte altını nasıl anlarsınız? İşte yeni önlemler...
Son dönemde dalgalanan piyasalarda altının güvenli liman olarak görülmesi talebi patlatırken, piyasada sahte altın riski de tırmanışa geçti. Uzmanlar, özellikle kuyumcuları bile yanıltabilen yöntemlere karşı uyarıyor. Peki sahte altın nasıl anlaşılır?
Altın fiyatlarının rekor seviyelere ulaşması ve yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına olan talebin artması, piyasada sahte altın riskini de beraberinde getirdi. Son haftalarda rekor yükselişini sürdüren altına olan yoğun ilgi nedeniyle piyasada sahte ürünlerin arttığına dikkat çeken uzmanlar, tespit edilmesi giderek zorlaşan sahte altına karşı hem kuyumcuları hem de vatandaşları uyardı.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), sahte altına karşı kuyumcuları uyardı. Çünkü sahte altınlar, artık kolay anlaşılamıyor.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Alınan altınların birçoğunun sahte olduğu da piyasa içerisinde konuşuluyor. Bu durum hem esnafı mağdur ediyor, hem de sahtecilik yapan kişilerin haksız kazanç elde etmesine neden oluyor. Vatandaşların birikimleri de bu sahteciliğin kurbanı oluyor.
Bu yüzden dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar var. Her zaman tanıdığınız, bildiğiniz semtteki veya nerede olursa olsun güvendiğiniz esnaftan altın alışverişi yapmanız çok önemli. Alınan ürünlerin belgesi, sertifikası ve aynı şekilde gramajı mutlaka kontrol edilmeli. Bu, hem esnafın mağdur olmasını önler, hem de sahteciliğin önüne geçilerek bu kişilerin iştahı kabartılmamış olur" ifadelerini kullandı.
Altın ve Yatırım Uzmanı Recep Çolak konuyla ilgili, “Gerçek altınları düğünde takıldı diye getiriyor arada sahte altını yediriyor. Tabi kuyumcu buna ayar suyunu sürüyor, altın olarak gösteriyor ama bir daha sürüyoruz yine altın gösteriyor çünkü iki katman yapıyor bunu. Ama eritme yöntemini kullandığımızda hemen bakır olduğu ortaya çıktı, rengi değişti. Yani kuyumcular bunu eritmeden kesinlikle almasın” ifadelerini kullandı. 1 gram altın 4 bin liranın üzerine çıktı.
Peki önümüzdeki günlerde altın yükselişini sürdürecek mi?