Altında yeni rekor geldi: Altın fiyatı daha da artar mı? İşte uzman tahmini
ABD-Çin ticaret savaşının iyice alevlenmesiyle birlikte ons altın fiyatı 3220 dolara yükseldi ve tarihi seviyesini gördü. Bu hafta yaklaşık yüzde 5,85 prim yapan ons altın, 2025’in en yüksek haftalık kazancına doğru ilerliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, ons altının mevcut şartlarda bu yıl 3600 doları görebileceği öngörüsünde bulundu. Öte yandan iç piyasada da Kapalıçarşı’daki kuyumcularda gram altının satış fiyatı 4025 TL’ye kadar çıktı.
ABD ve Çin arasında karşılıklı vergi artışlarıyla gerçekleşen restleşmeler, piyasalarda dikkatle izleniyor. Öte yandan ABD ekonomisinin daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon göreceği yönünde artan endişeler de eklenince, altın fiyatlarında özellikle son iki günde ralli yaşanmaya başlandı.
EN YÜKSEK HAFTALIK KAZANÇ
Geçen haftayı 3037 dolardan kapatan ons altın, bu hafta başında 2956 dolara kadar geriledi.
Çarşamba günü ABD’nin Çin hariç diğer ülkeler için tarifeleri erteleme kararının ardından hızla yükselişe geçen ons altın, 3220 Dolar ile yeni zirvesini gördü.