Altında yeni rekor geldi: Altın fiyatı daha da artar mı? İşte uzman tahmini

ABD ve Çin arasında karşılıklı vergi artışlarıyla gerçekleşen restleşmeler, piyasalarda dikkatle izleniyor. Öte yandan ABD ekonomisinin daha düşük büyüme ve daha yüksek enflasyon göreceği yönünde artan endişeler de eklenince, altın fiyatlarında özellikle son iki günde ralli yaşanmaya başlandı.