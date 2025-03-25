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  4. Altında yön ne olacak? Dev bankalar altın tahminlerini açıkladı

Altında yön ne olacak? Dev bankalar altın tahminlerini açıkladı

UBS ve Macquarie Group gibi önde gelen bankalar 2025 yılı altın tahminlerini açıkladı. Peki, altın fiyatları 2025'te ne kadar olacak? Uzmanlar, altın yatırımcılarına hangi stratejileri öneriyor?

Altında yön ne olacak? Dev bankalar altın tahminlerini açıkladı - Sayfa 1

Altın artan jeopolitik gerginlikler ve ABD'nin ithalat vergileri ile zorlanmadan 3 bin dolar seviyesini aştı. Altının onsu haftayı 3 bin 28 dolardan kapatarak zirve takibini sürdürdü. Altının gramı ise serbest piyasada 3 bin 679 TL'den alıcı buldu.

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Altında yön ne olacak? Dev bankalar altın tahminlerini açıkladı - Sayfa 2

İKİ BANKA DAHA YUKARI YÖNLÜ REVİZE ETMİŞTİ

Aralarında Wayne Gordon ve Giovanni Staunovo'nun da bulunduğu analistler pazartesi günü yayınladıkları bir notta altının önümüzdeki dört çeyrekte ons başına 3 bin 200 dolardan işlem göreceğini öngördü.

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Altında yön ne olacak? Dev bankalar altın tahminlerini açıkladı - Sayfa 3

Analistler bankanın uzun süredir koruduğu 3 bin dolarlık tahmininin yukarı yönlü revize edildiğini ve artan ticaret çatışmasının değerli metalin belirsiz zamanlarda bir değer deposu olarak rolünün altını çizdiğini söyledi.

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Altında yön ne olacak? Dev bankalar altın tahminlerini açıkladı - Sayfa 4

TRUMP'IN VERGİ KARARLARI

Banka, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da uygulamaya girecek vergiler dolayısıyla piyasalarda devam eden güvenli liman talebinin artacağına işaret etti.

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