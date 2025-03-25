Altında yön ne olacak? Dev bankalar altın tahminlerini açıkladı

Altın artan jeopolitik gerginlikler ve ABD'nin ithalat vergileri ile zorlanmadan 3 bin dolar seviyesini aştı. Altının onsu haftayı 3 bin 28 dolardan kapatarak zirve takibini sürdürdü. Altının gramı ise serbest piyasada 3 bin 679 TL'den alıcı buldu.