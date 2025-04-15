Altında yükseliş sürecek mi? Ons altında 4 bin dolar için tarih verildi!
15 Nisan 2025 gram altın fiyatı 3950 TL ve ons altın fiyatı da 3230 dolara yakın seviyelerden güne başlıyor. Dün test edilen 3245 dolar rekorunun ardından altında sınırlı kâr satışları yaşanıyor. Öte yandan yeni fiyat revizeleri de gelmeye devam ediyor. ABD’li Goldman Sacshs, ons altının tarife belirsizliği ve resesyon endişeleri ile birlikte 2026 yılının ortalarına kadar 4 bin dolara ulaşabileceğini tahmin etti.
Tarifelerle birlikte enflasyon ve durgunluk endişeleri küresel ekonomide belirsizlikleri artırdı. Ons altın fiyatı bu hafta başında 3245 dolarla tarihî rekor seviyeyi gördü. Ardından kâr satışları ile birlikte ons fiyatı, bugünkü işlemlerde 3230 dolara yakın seyrediyor.
15 NİSAN 2025 GRAM ALTIN
İçeride de spot piyasada işlem gören 15 Nisan 2025 gram altın fiyatı 3950 TL seviyesinden güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda işlemler 3955-4005 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 6 bin 535 TL, yarım altın 13 bin 60 TL ve tam altın da 26 bin 25 TL’den satılıyor.
BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR
ABD yönetiminin, 90 günlük müzakere şartı ile son açıkladığı “karşılıklı tarifeleri” ertelemesi piyasaya kısmî bir rahatlama getirdi. Ancak Çin ile devam eden gerginlikler ve diğer tarifelerin devrede kalmaya devam etmesi, küresel ekonominin de geleceğine dair belirsizlikleri gündemin üst sıralarında tutuyor.
BU YIL YÜZDE 22,50 PRİM YAPTI
Bu yıl başından itibaren “güvenli liman” alımları ile %22,50 gibi yüksek bir prime imza atan ons altın birçok kurumun hedef fiyatına yaklaştı. Ardından hedef fiyatlar da hızla yukarı çekilmeye başlandı. Altın fiyatlarının geleceğine ilişkin son revizyon ise ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’tan geldi.