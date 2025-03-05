Altını almak mı, satmak mı? Hangisi daha riskli? Uzman isim rakam vererek uyardı
5 Mart 2025 Çarşamba gününe gram altın 3410 TL ve ons altın 2910 dolardan başladı. Ticaret savaşları, merkez bankalarının talebi, Rusya-Ukrayna belirsizliği, Avrupa ve ABD’de faiz indirimleri gibi faktörlere dikkat çeken Altın ve Para Piyasaları Uzmanı M. Ali Yıldırımtürk, “Zaman zaman kâr satışları normal, 2860 dolar önemli destek, şartlar altını destekliyor. İlk yarı sonunda ons 3000 dolar ve gram altın 3750 TL’yi görebilir” tahmininde bulundu.
ABD tarafından devreye alınan ek gümrük vergileri, altın fiyatlarında geçen haftaki kâr satışlarının ardından bu hafta yukarı yönlü hareketliliği destekledi.
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD ile anlaşmaya hazır olduklarını açıkladı. Bazı kaynaklar; Rusya-Ukrayna savaşını da bitirecek maden ve güvenlik anlaşmasının kısa sürede taraflar arasında imzalanabileceğini düşünüyor.
5 MART 2025 ONS ALTIN FİYATI NE KADAR?
ABD’nin komşularına ve Çin’e uyguladığı ek tarifelerden destek bulan ons altın, dün en yüksek 2927 doları test etmişti. Rusya-Ukrayna barışı için umutların yeniden artmasıyla birlikte ons altında kâr satışları yaşandı. Küresel borsalarda ons fiyatı bugün 2905 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.