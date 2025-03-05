Altını almak mı, satmak mı? Hangisi daha riskli? Uzman isim rakam vererek uyardı

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD ile anlaşmaya hazır olduklarını açıkladı. Bazı kaynaklar; Rusya-Ukrayna savaşını da bitirecek maden ve güvenlik anlaşmasının kısa sürede taraflar arasında imzalanabileceğini düşünüyor.