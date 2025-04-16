Amortisman süresi kısaldı! İşte İstanbul'da konut almak için en cazip ilçeler
İstanbul’da 4 ilçede ortalama konut fiyatı 15 milyon TL’yi aştı. 18 ilçede ise ortalama fiyat 5 milyon TL'nin altında bulunuyor. İstanbul kısa amortisman süreleri ile yatırımcılın en çok tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. İşte ilçe ilçe konut amortisman süresi…
Yatırım amaçlı konut alanlar için yatırımın geri dönüşü süresi kritik önem taşıyor. Konutta satış fiyatlarında artış yaşanırken özellikle İstanbul konut satış sayısıyla ilk sırada yer alıyor.
Son dönemde yatırımcı ABD’nin başlattığı tarife krizinin etkisi nedeniyle riskli varlıklardan kaçarken, konut ve altın gibi güvenli yatırımlara yöneliyor.
Yatırımcı için konut özellikle İstanbul’da cazip yatırımların başında geliyor. İstanbul özelinde konut fiyatları bazı ilçelerde fiyatlar 20 milyon TL sınırına dayanırken bazı ilçelerde de 3 milyon liranın altında konut bulmak mümkün.