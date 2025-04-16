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  4. Amortisman süresi kısaldı! İşte İstanbul'da konut almak için en cazip ilçeler

Amortisman süresi kısaldı! İşte İstanbul'da konut almak için en cazip ilçeler

İstanbul’da 4 ilçede ortalama konut fiyatı 15 milyon TL’yi aştı. 18 ilçede ise ortalama fiyat 5 milyon TL'nin altında bulunuyor. İstanbul kısa amortisman süreleri ile yatırımcılın en çok tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. İşte ilçe ilçe konut amortisman süresi…

Amortisman süresi kısaldı! İşte İstanbul'da konut almak için en cazip ilçeler - Sayfa 1

Yatırım amaçlı konut alanlar için yatırımın geri dönüşü süresi kritik önem taşıyor. Konutta satış fiyatlarında artış yaşanırken özellikle İstanbul konut satış sayısıyla ilk sırada yer alıyor.

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Amortisman süresi kısaldı! İşte İstanbul'da konut almak için en cazip ilçeler - Sayfa 2

Son dönemde yatırımcı ABD’nin başlattığı tarife krizinin etkisi nedeniyle riskli varlıklardan kaçarken, konut ve altın gibi güvenli yatırımlara yöneliyor.

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Amortisman süresi kısaldı! İşte İstanbul'da konut almak için en cazip ilçeler - Sayfa 3

Yatırımcı için konut özellikle İstanbul’da cazip yatırımların başında geliyor. İstanbul özelinde konut fiyatları bazı ilçelerde fiyatlar 20 milyon TL sınırına dayanırken bazı ilçelerde de 3 milyon liranın altında konut bulmak mümkün.

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Amortisman süresi kısaldı! İşte İstanbul'da konut almak için en cazip ilçeler - Sayfa 4

Sarıyer’de ortalama konut fiyatı 18,5 milyon TL’ye ulaşırken, Beykoz 17,9 milyon TL, Beşiktaş 17,4 milyon TL ve Kadıköy 15,5 milyon TL ile bu ilçeleri takip etti.

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