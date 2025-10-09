Analistler ikiye bölündü! Altında yön ne olacak? Yükseliş tamam mı devam mı?
Son 46 yılın en yüksek değer kazancını yaşayan altının onsu ilk kez 4 bin doları geçti. Söz konusu gelişmeler analistleri ikiye böldü. Kimi ‘yükseliş sürer’ diyor, kimi de düzeltme bekliyor... Peki altın fiyatlarında yön ne olacak? İşte analistlerin yorumları...
Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla birlikte güvenilir liman arayışındaki yatırımcıların ilk durağı olan altında yükseliş hız kesmiyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı dün tarihte ilk kez 4 bin doları geçerek rekor kırarken, iç piyasada da altının gram fiyatı 5 bin 400 lirayı geçti.
2024'te yüzde 27 yükselen altında, bu yılki yükseliş şimdiden yüzde 55'e ulaşırken, son 3 yıldaki çıkış yüzde 150'nin üzerine çıktı. Altın bu yıl son 46 yılın en yüksek değer kazancını yakaladı.
BU YÜKSELİŞ BİR UYARI
Goldman Sachs'ın Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, altının her gün yeni rekorlar kırmasının normal olmadığını ve iyiye işaret olarak da görülmediğini söyledi. Kaplan, "Altının 4 bin dolar bariyerini kırarak yeni rekorlara ulaşması bir uyarı işareti olarak görülmeli" dedi.