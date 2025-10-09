Analistler ikiye bölündü! Altında yön ne olacak? Yükseliş tamam mı devam mı?

Kaplan'ın bu uyarısına karşın, bağımsız metal trader'ı Tai Wong, altın rallisinin henüz bitmediğini belirterek, "Bu kadar güçlü bir inanç varken piyasa 5 bin dolara odaklanacak. Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi de bu beklentiyi güçlendiriyor" açıklaması yaptı.