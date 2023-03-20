Analistlerden altın, dolar, petrol yorumu

Mayıs vadeli Brent petrol vadeli işlemleri, aralık ayından bu yana en büyük haftalık düşüş ile geçen hafta yaklaşık yüzde 12'lik bir kayıp gerçekleştirdi. 71,45 dolar desteğine yakın seyreden brent petrolde olası bir yükseliş trendinden bahsetmek için 76,70 dolar direnci üzerinde kalıcı kapanışlar görmemiz gerekebilir. Brent petrolde, 75,80 – 76,70 – 77,92 dolar seviyeleri direnç; olası geri çekilmelerde 70,65 – 67,85 – 65,00 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

Petrol fiyatları, küresel bankacılık sektöründeki risklerin akaryakıt talebinde düşüşe yol açabileceği endişeleri ve ABD Merkez Bankası'nın bu hafta yapması beklenen faiz artırımı öncesinde yeni haftaya düşüşle başladı. Haftanın son işlem gününde Çin’e ilişkin toparlanma beklentileri fiyatları desteklemekte zorlandı.

Hafta boyunca sürüklenen Ham Petrol, 66,28 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam ettiği müddetçe yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 69,45 olacaktır. Aksi takdirde, 66,28 seviyesi altında kalıcılık sağlaması halinde 63,01 desteğini takip ediyor olacağız.

Altında güvenli liman yükselişi

İntegral Menkul

Ons altında çıkış trendi devam ediyor. Çin'de geçen yılın son çeyreğindeki durgunluğun ardından ülke ekonomisinin Ocak ve Şubat aylarında toparlanma sinyalleri altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Öte yandan ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmelerin Fed ’in daha güvercin bir adım atabileceği yönündeki beklentileri altın fiyatlarındaki risk iştahını artırmayı destekliyor. Çarşamba günü Fed faiz kararı ve Jerome Powell'ın ekonomik projeksiyonlarını takip ediyor olacağız. Fed'in faiz kararı öncesinde altında temkinli fiyatlanma hareketlilikleri görülebilir.

Teknik Analiz: Altın fiyatları yaşanılan krizlerin ardından yukarı yönlü zirve hareketini sürdürmeye devam etmektedir. Dolar endeksinde ve ABD tahvil faizlerinde geri çekilme hareketinin devamı halinde 2070 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın tahvil faizleri ve dolar endeksinin tekrardan ateşlenmesi durumunda 1960 seviyesi destek olarak izlenebilir.