'Anlaşmalı fiyat' tekeline önlem alınıyor: Ağır cezalar getirilecek
Fahiş fiyat artışları ve enflasyonla mücadele kapsamında yeni düzenlemeler geliyor. AK Parti, ilgili bakanlıklardan fahiş fiyat ile ilgili düzenlemeye yeni bir madde daha eklenmesini istedi. Sunulan yasa teklifi ile anlaşmalı fiyat tekeline ağır yaptırımlar geliyor. İşte detaylar...
Bakanlıkların hazırlıklarını sürdürdüğü fahiş fiyatla mücadele yasa teklifinde kritik bir düzenleme daha yer alacak. Teklif ile fahiş fiyatlarda etkisi olan "anlaşmalı fiyat tekelinin" de beli kırılacak.
Kritik madde, fahiş fiyat artışlarının önemli nedenlerinden biri olan "birkaç firmanın bir araya gelerek ortak fiyat belirlemesi ve tekel oluşturması" konusunda düzenlemeler içerecek.
Rekabet Kurulu, anlaşmalı fiyat artışlarında soruşturma başlattığında bunun kanıtlanma ve sonuçlandırılma süreci uzun zaman alıyor. Gerekli önlemler kısa sürede alınamadığı için fiyat katılığı oluşuyor, tekelleşme ortaya çıkıyor.
Yapılacak düzenleme ile Rekabet Kurulu'nun inceleme ve soruşturmalarını hızlandırmasını, olaya hızla müdahale edip sonuç almasını sağlayacak yeni bir modele geçilecek.