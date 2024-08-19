Anne-babalar çaresiz! Kreş ücretleri bir yılda yüzde 150 zamlandı
Enflasyon nedeniyle hayatın her alanından vatandaş yükselen fiyatlarla karşı karşıya kalıyor. İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları geçen seneye göre yüzde 150 zamlanırken, çalışan anne babalar kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar.
Son yıllarda iğneden ipliğe her kaleme zam gelirken kreş ve bakıcı fiyatları da bu zamlardan etkilendi.
Çalışan ebeveyinler için önemli olan kreş ve bakıcı hizmeti, iş gücünün yüksek olduğu İstanbul için ise daha da önemli bir noktada.
Ancak mega kentte, kreş ve bakıcı ücretleri geçen seneden bu yana yüzde 150 zamlandı.
Bazı aileler fiyatların yüksek olması nedeniyle, çocukların bakımı için anneanne ve babaanne gibi aile büyüklerinden yardım alırken, bazı aileler ise fiyatlardaki artışa rağmen seçenekleri de olmayınca anaokulu ya da bakıcı tercih ediyor.