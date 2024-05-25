Anne ve babaya ölen çocuğundan hangi koşulda aylık bağlanır? İşte aylık bağlama koşulları
Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası, meslek hastalığı veya başka bir sebeple ölen kişilerin anne ve babalarına aylık bağlayabilir. Bunun için öncelikle anne ve babanın gelirlerinin net asgari ücretten az olması gerekiyor. Peki net asgari ücretten az olsa bile SGK'dan emekli aylığı, dul ve yetim aylığı alan ana-babalar çocuklarından dolayı ölüm aylığı alabilir mi? İşte detaylar...
Net asgari ücretten az olsa bile SGK'dan emekli aylığı, dul ve yetim aylığı alan anne ve babalar çocuklarından dolayı ölüm maaşı alabilir mi? Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kendisine gelen sorulara tek tek yanıt verdi.
ANNE VE BABAYA ÖLEN ÇOCUĞUNDAN HANGİ KOŞULDA AYLIK BAĞLANIR?
SORU: Oğlum 2002 yılında bir iş kazasında vefat etti. O zaman çalışmakta olduğum için ne bana ne de eşime maaş bağlandı. 2018 yılında emekli oldum. SGK’ya müracaat etsem oğlumun iş kazası nedeniyle bana maaş bağlanır mı? (Abdullah G.)
CEVAP: Ölen kişilerin ana ve babalarına aylık bağlanması için bazı koşullar vardır. Ana baba 65 yaşından küçük ise ana babaya aylık bağlanabilmesi için ölen kişinin eş ve çocuklarından artan hisse bulunması gerekir. Ana baba 65 yaşından büyük ise artan hisse şartı aranmaz.
Bir başka koşul ise varsa ölen diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve aylıklar hariç olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelir veya aylık bağlanmamış olması gerekir. Bağlanmış gelir veya aylık olmasa bile her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olması şartı aranır.
Artan hisse olmaması nedeniyle aylık bağlanamayan ana ve babaya 65 yaşını doldurdukları tarihte aylık bağlanır.