Antep fıstığının kullanım alanı ve ihracatında artış

“Bu yıl 500 bin ton Antep fıstığı rekoltesi elde edildi”

Girdiği her ürüne lezzet katan Antep fıstığının kullanım alanının ve ihracatının arttığını belirten fıstık işletmecisi Özgür Atakan, son aylarda daha çok Dubai çikolatasında kullanılan Antep fıstığına yılbaşı öncesi de talebin arttığını söyledi. Türkiye’de fıstık üretiminin ve rekoltesinin her geçen gün arttığına dikkat çeken Atakan, “Antep fıstığında her yıl üretim miktarı artmaktadır. Geçen yıl 150-160 bin ton Türkiye genelinde rekolte varken bu yıl 500 bin ton çok yüksek miktarda Antep fıstığı rekoltesi elde edildi. Bu yüksek rekolte de ihracatçılarımızın, odalarımızın ve özel şirketlerin tanıtımıyla Antep fıstığı yurt dışında ciddi bir pazar buldu. 500 bin ton fıstığın yüzde 10-15’i ihracata gidiyor. Geri kalanı ise iç piyasada tüketiliyor” dedi.