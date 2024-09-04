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  4. Apple ürünlerine zam kapıda: iPhone 16 tanıtımı sonrası fiyatlar artabilir

Apple ürünlerine zam kapıda: iPhone 16 tanıtımı sonrası fiyatlar artabilir

Apple'ın 9 Eylül'deki iPhone 16 lansmanının hemen ardından Türkiye'deki tüm ürünlerine kur artışı nedeniyle zam yapması bekleniyor.

Apple ürünlerine zam kapıda: iPhone 16 tanıtımı sonrası fiyatlar artabilir - Sayfa 1

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül akşamı merakla beklenen iPhone 16 modellerini tanıtacak.

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Apple ürünlerine zam kapıda: iPhone 16 tanıtımı sonrası fiyatlar artabilir - Sayfa 2

Ancak yeni iPhone serisi Türkiye'deki fiyat artışını da beraberinde getirecek. Gelen bilgilere göre şirket iPhone 16 lansmanı sonrasında ülkemizde satılan tüm ürünlerine zam yapabilir.

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Apple ürünlerine zam kapıda: iPhone 16 tanıtımı sonrası fiyatlar artabilir - Sayfa 3

Yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı yaşanabileceği öngörülüyor
4 Mart'taki son zamdan bu yana dolar kurundaki yükseliş şirketin bu kararı almasında en büyük etken olarak gösteriliyor. 

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Apple ürünlerine zam kapıda: iPhone 16 tanıtımı sonrası fiyatlar artabilir - Sayfa 4

Henüz resmi bir fiyat listesi açıklanmasa da sektör uzmanları ve geçmişteki zam oranlarına bakarak bazı tahminlerde bulunuyor.

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