Apple ürünlerine zam kapıda: iPhone 16 tanıtımı sonrası fiyatlar artabilir
Apple'ın 9 Eylül'deki iPhone 16 lansmanının hemen ardından Türkiye'deki tüm ürünlerine kur artışı nedeniyle zam yapması bekleniyor.
ABD merkezli teknoloji devi Apple, 9 Eylül akşamı merakla beklenen iPhone 16 modellerini tanıtacak.
Ancak yeni iPhone serisi Türkiye'deki fiyat artışını da beraberinde getirecek. Gelen bilgilere göre şirket iPhone 16 lansmanı sonrasında ülkemizde satılan tüm ürünlerine zam yapabilir.
Yüzde 6 ile 10 arasında bir fiyat artışı yaşanabileceği öngörülüyor
4 Mart'taki son zamdan bu yana dolar kurundaki yükseliş şirketin bu kararı almasında en büyük etken olarak gösteriliyor.
Henüz resmi bir fiyat listesi açıklanmasa da sektör uzmanları ve geçmişteki zam oranlarına bakarak bazı tahminlerde bulunuyor.