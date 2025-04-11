Apple'ın Amerika'da iPhone üretmesi ne kadara mal olur? BofA hesapladı
İster Çin'de ister ABD'de üretilmiş olsun, bir sonraki iPhone'unuz için çok daha fazla ödemeye hazır olun. Bank of America (BofA) iPhone maliyetini hesapladı. Peki, Apple'ın Amerika'da iPhone üretmesi ne kadara mal olur? İşte o hesap…
ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı Amerika için ‘kurtuluş’ diğer tüm ülkeler için yıkıcı tarifeler sonrasın en çok konuşulan konuların başında iPhone telefonların fiyatının ne olacağıydı.
Peş peşe artırımlar geldi
Çin’in misillemesi ve sonrasında ABD’den gelen art arda tarife arttırımı sonrası Trump, çoğu ülke için tarifelerde 90 günlük bir duraklamayı duyurdu. Ancak Trump, Çin ile ticaret savaşını tırmandırmaya kararlı olduğunu da en son vergiyi yeniden artırarak gösterdi. Trump, Çin mallarını %125 tarifeye, sonraki gün de %145’e çıkardı.
Trump, iPhone'nun ABD'de üretilmesini istiyor
Kargaşanın ortasında iPhone bir tartışma konusu haline geldi. Trump yönetimi Apple'ın yaptığı gibi akıllı telefonun ABD'de üretilebileceği ve üretilmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Apple ise bunun neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.