Apple'ın Amerika'da iPhone üretmesi ne kadara mal olur? BofA hesapladı

Peş peşe artırımlar geldi

Çin’in misillemesi ve sonrasında ABD’den gelen art arda tarife arttırımı sonrası Trump, çoğu ülke için tarifelerde 90 günlük bir duraklamayı duyurdu. Ancak Trump, Çin ile ticaret savaşını tırmandırmaya kararlı olduğunu da en son vergiyi yeniden artırarak gösterdi. Trump, Çin mallarını %125 tarifeye, sonraki gün de %145’e çıkardı.