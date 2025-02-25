Arabanızın değeri kaç kilometreden sonra düşer? İşte kritik sınırlar

Kilometrede en kritik eşik ne?

Hiç şüphesiz fiyatı etkileyen en güçlü etmenlerden biri de kaç kilometrede olduğudur. İkinci el araçlarda binlerce liralık kayba neden olan en önemli eşiğin ne olduğunu ve kilometre göstergesinde belirli değerlere ulaşmanın değer kaybını nasıl etkilediğine dair analizler bulunuyor.