Arabanızın değeri kaç kilometreden sonra düşer? İşte kritik sınırlar
İkinci el araç piyasasında arabanın değerini belirleyen en kritik noktalardan biri alındığından itibaren kaç kilometre kat ettiğidir. Ancak aracınız sıfır bile olsa kilometrelerde de belli değerlere ulaşmak daha fazla değer kaybına neden oluyor. Peki, arabanızın değeri kaç kilometreden sonra düşmeye başlıyor? İşte otomobiller için kritik kilometre sınırları…
İkinci el otomobillerin değerini belirleyen pek çok faktör bulunuyor. Yaş durumu, bakım geçmişi, rengi, özellikleri, bir sonraki versiyonları bunlardan sadece birkaçı…
Kilometrede en kritik eşik ne?
Hiç şüphesiz fiyatı etkileyen en güçlü etmenlerden biri de kaç kilometrede olduğudur. İkinci el araçlarda binlerce liralık kayba neden olan en önemli eşiğin ne olduğunu ve kilometre göstergesinde belirli değerlere ulaşmanın değer kaybını nasıl etkilediğine dair analizler bulunuyor.
Londra merkezli bir araç satış platformu ikinci el otomobillerden elde edilen araç değer verilerini inceledi.