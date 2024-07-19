Araç alacaklar dikkat: Fiyatlardaki düşüş sürer mi? İşte en çok satılan modeller...
İkinci el araç piyasasını ilgilendiren haziran ayı araştırması yayınlandı. Buna göre haziranda reel bazda ikinci el araç fiyatlarında düşüş dikkat çekici boyutlara ulaştı. Peki ikinci el fiyatlar daha fazla düşer mi? Gerilemenin sebepleri neler? İlanlarda en çok satılan marka ve modeller hangileri? İşte detaylar...
İkinci el ilan verileri üzerinden yapılan bir araştırmaya göre haziran ayında ikinci el araç fiyatları enflasyondan arındırılmış reel bazda yılın en düşük seviyesini gördü.
Haziranda aylık bazda düşüş ise yüzde 1,8 olarak kayda geçti. Ocak-haziran arası dönemde reel fiyatlarda yüzde 13,4’lük düşüş görüldü.
İşte piyasayı etkileyen 3 faktör...
Peki fiyatlar neden geriliyor, ikinci elde düşüş devam eder mi? İlanlarda en çok satılan marka, modeller hangileri?
Konuyla ilgili merak edilenleri İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel değerlendirdi.
Milliyet'e açıklamalarda bulunan Ertemel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“İkinci el piyasasında durağanlık yaklaşık 8 aydır devam ediyor. Bu noktada piyasayı etkileyen ana faktör yüksek mevduat oranları ve kredilerde kullanıcıların karşısına çıkan faiz kaynaklı yüksek ödeme miktarları.
Öte yandan ikinci el özelinde durağanlığın önemli sebeplerinden bir tanesi de kullanıcı yöneliminin sıfır otomobilde olması. Gerek faizlerin gerekse düşük talebin ikinci el piyasası üzerinde yarattığı baskı ile ikinci el otomobil fiyatları uzun bir süredir sabit seyrini koruyor.