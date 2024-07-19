Araç alacaklar dikkat: Fiyatlardaki düşüş sürer mi? İşte en çok satılan modeller...

Öte yandan ikinci el özelinde durağanlığın önemli sebeplerinden bir tanesi de kullanıcı yöneliminin sıfır otomobilde olması. Gerek faizlerin gerekse düşük talebin ikinci el piyasası üzerinde yarattığı baskı ile ikinci el otomobil fiyatları uzun bir süredir sabit seyrini koruyor.