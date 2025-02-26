  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte ücretsiz hizmetler...

Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte ücretsiz hizmetler...

Türkiye'deki araç muayene istasyonları için 20 yıllık yeni dönem başlıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan süreç için yapılan özelleştirme ihalesinde 1 milyar 720 milyon dolarlık rekor teklif geldi. Yeni dönemde, Avrupa Birliği standartlarında hizmet verilecek, çağrı merkezi kurulacak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulacak.

Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte ücretsiz hizmetler... - Sayfa 1

Türkiye'de 31 milyondan fazla aracın düzenli olarak muayeneden geçmesi gerekiyor. 2007 yılında özel sektör iş birliğiyle başlayan sistem, 2027’de süresi dolacak mevcut sözleşmelerin ardından yeni iş ortaklarıyla devam edecek.

1 | 8
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte ücretsiz hizmetler... - Sayfa 2

- Yeni ihale süreci tamamlandı ve en yüksek teklif belli oldu.

- Özelleştirme, kamu hizmetlerinde kesintisiz geçiş sağlayacak.

-  Avrupa standartlarında muayene hizmeti sunulacak.

2 | 8
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte ücretsiz hizmetler... - Sayfa 3

1 MİLYAR 720 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA) iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif verdi.

3 | 8
Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte ücretsiz hizmetler... - Sayfa 4

- 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolar teklif edildi.

- Sözleşmelerin imzalanması için Rekabet Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ve Danıştay onayı bekleniyor.

- 20 yıllık süreçte kamuya aktarılacak pay, ilk 3 yıl %30, sonraki 7 yıl %40, son 10 yıl ise %50 olacak.

4 | 8