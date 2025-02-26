Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte ücretsiz hizmetler...

1 MİLYAR 720 MİLYON DOLARLIK TEKLİF

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA) iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif verdi.