Araç muayenesinde yeni dönem başlıyor: Muayene ücretleri ne kadar olacak? İşte ücretsiz hizmetler...
Türkiye'deki araç muayene istasyonları için 20 yıllık yeni dönem başlıyor. 2027-2047 yıllarını kapsayan süreç için yapılan özelleştirme ihalesinde 1 milyar 720 milyon dolarlık rekor teklif geldi. Yeni dönemde, Avrupa Birliği standartlarında hizmet verilecek, çağrı merkezi kurulacak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunulacak.
Türkiye'de 31 milyondan fazla aracın düzenli olarak muayeneden geçmesi gerekiyor. 2007 yılında özel sektör iş birliğiyle başlayan sistem, 2027’de süresi dolacak mevcut sözleşmelerin ardından yeni iş ortaklarıyla devam edecek.
- Yeni ihale süreci tamamlandı ve en yüksek teklif belli oldu.
- Özelleştirme, kamu hizmetlerinde kesintisiz geçiş sağlayacak.
- Avrupa standartlarında muayene hizmeti sunulacak.
1 MİLYAR 720 MİLYON DOLARLIK TEKLİF
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalede, MOI Ortak Girişim Grubu (Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ - Itversia Gestion S.L. - Opus Group AB - VTV Norte SA) iki bölge için toplam 1 milyar 720 milyon dolarlık teklif verdi.