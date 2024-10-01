Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına yeni sistem geliyor: İşte detaylar...

"ÇOK BÜYÜK ZARARLA KAPATTILAR"

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı:

“Sigorta şirketleri trafik sigortasında önemli oranlarda zarar ediyorlar. 2024’ün ilk 6 ayını 10 milyar TL gibi çok büyük bir zararla kapattılar. 2024’ün sonu itibarıyla bu zararın 20 milyar TL olması bekleniyor.