Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına yeni sistem geliyor: İşte detaylar...
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren trafik sigortasında yeni düzenlemeye gidiliyor. Özellikle sigorta şirketlerini zor duruma sokan ve zarar etmelerine yol açan bedeni tazminatlar için yeni bir hazırlık içerisine girildi. Peki sistem nasıl işleyecek? Trafik sigortasında fiyatlar düşer mi? İşte konuya ilişkin detaylar...
Trafik sigortasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı belirtiliyor. Özellikle son dönemde sigorta şirketlerinin kestikleri trafik sigortaları üzerinden zarar ettikleri kamuoyunda dile getiriliyordu. Olası kazalarda yaralanmalar ve ölümler neticesinde ödenen bedeni tazminatlar sigorta şirketlerini zorluyordu.
Yeni dönemde bedeni tazminatların hasar havuzundan karşılanacağı bir formül üzerinde çalışılıyor. Trafik sigortası priminin bir kısmı bedeni hasarlar için ayrılacak.
Peki trafik sigortasında yeni sistem nasıl olacak? Sürücülerin trafik sigortası ödemeleri değişecek mi? 10 bin TL trafik sigortası ödeyen bir sürücü için ayrılacak bedeni hasar tutarı ne olacak?
"ÇOK BÜYÜK ZARARLA KAPATTILAR"
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı (TÜKONFED) Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı:
“Sigorta şirketleri trafik sigortasında önemli oranlarda zarar ediyorlar. 2024’ün ilk 6 ayını 10 milyar TL gibi çok büyük bir zararla kapattılar. 2024’ün sonu itibarıyla bu zararın 20 milyar TL olması bekleniyor.
"SERBEST FİYAT İSTİYORLAR"
Çoğu yabancı sigorta şirketi ülkeden çıkmaya başladı. Ne olursa olsun trafik sigortası primleri düşmüyor, devamlı artıyor. Bununla ilgili sigorta şirketleri trafik sigortası tarifesinin serbest bırakılmasını istiyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) sigorta şirketlerine trafik sigortasında fiyat serbestisi vermek istemiyor.