Araç sahipleri kara kara düşünüyor! Kış lastikleri cep yakıyor
Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış lastiğine talep arttı. Hal böyle olunca fiyatlarda tavan yaptı. Peki, kış lastiği fiyatları ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, kış lastiği fiyatları...
Continental
Continental 275/40 R20 106V Xl (Fr) (Ssr) (Rft) Wintercontact Ts 860 S 4x4 kış lastiği (üretim yılı: 2022 )
Fiyat: 12.963,84TL
Continental 215/40 R17 87V Xl Fr Contiwintercontact Ts 870 oto kış lastiği (üretim yılı: 2023)
Fiyat: 6.771,93 TL
Continental 205/55 R16 91V Premiumcontact 7 oto yaz lastiği (üretim yılı: 2024)
Fiyat: 2.865,60 TL
Continental Contınental 205/55 R16 91T Winter Contact Ts870 oto kış lastiği (üretim yılı:2024)
Fiyat: 3.456 TL
Continental 205/55 R16 91T Winter Contact Ts870 oto kış lastiği (üretim yılı: 2023)
Fiyat: 3.168 TL
Continental 215/60 R17 96H Fr Wintercontact Ts870P oto kış lastiği (üretim yılı: 2024)
Fiyat: 5.318,40 TL