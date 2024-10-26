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  4. Araç sahipleri kara kara düşünüyor! Kış lastikleri cep yakıyor

Araç sahipleri kara kara düşünüyor! Kış lastikleri cep yakıyor

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kış lastiğine talep arttı. Hal böyle olunca fiyatlarda tavan yaptı. Peki, kış lastiği fiyatları ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, kış lastiği fiyatları...

Araç sahipleri kara kara düşünüyor! Kış lastikleri cep yakıyor - Sayfa 1

Continental

Continental 275/40 R20 106V Xl (Fr) (Ssr) (Rft) Wintercontact Ts 860 S 4x4 kış lastiği (üretim yılı: 2022 )

Fiyat: 12.963,84TL

 Continental 215/40 R17 87V Xl Fr Contiwintercontact Ts 870 oto kış lastiği (üretim yılı: 2023)

Fiyat: 6.771,93 TL

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Araç sahipleri kara kara düşünüyor! Kış lastikleri cep yakıyor - Sayfa 2

Continental 205/55 R16 91V Premiumcontact 7 oto yaz lastiği (üretim yılı: 2024)

Fiyat: 2.865,60 TL

 Continental Contınental 205/55 R16 91T Winter Contact Ts870 oto kış lastiği (üretim yılı:2024)

Fiyat: 3.456 TL

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Araç sahipleri kara kara düşünüyor! Kış lastikleri cep yakıyor - Sayfa 3

Continental 205/55 R16 91T Winter Contact Ts870 oto kış lastiği (üretim yılı: 2023)

Fiyat: 3.168 TL

 Continental 215/60 R17 96H Fr Wintercontact Ts870P oto kış lastiği (üretim yılı: 2024)

Fiyat: 5.318,40 TL

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Araç sahipleri kara kara düşünüyor! Kış lastikleri cep yakıyor - Sayfa 4

Continental 205/60 R16 96H Xl Wintercontact Ts 870 oto kış lastiği (üretim yılı: 2024)

Fiyat: 3.984 TL

 Continental 245/45 R19 102V Xl Fr Wintercontact Ts 870 P Suv kış lastiği (üretim yılı: 2024)

Fiyat: 9.933,80 TL

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