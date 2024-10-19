Araç satışında yeni dönem başlıyor! Artık ilan doğrulama zorunlu olacak

Ticaret Bakanlığı’nın ilk olarak konut satışında uygulamaya koyduğu ‘doğrulanmış ilan’ zorunluluğu ikinci el araç satışları için de zorunlu oluyor. Devreye alınacak yeni uygulama ile artık e-devlet üzerinden kimlik doğrulama işlemi yapmayanlar, araç satışı yapamayacak. Hatta, yakınlarının otomobillerini ilana koyabilmeleri de ancak yakınlıklarını ispatlamak şartıyla mümkün olabilecek.