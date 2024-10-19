Araç satışında yeni dönem başlıyor! Artık ilan doğrulama zorunlu olacak
Ticaret Bakanlığı'nın konut satışları için fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek için uygulamaya koyduğu ‘doğrulanmış ilan’ zorunluluğu şimdi de otomotiv sektöründe devreye alınıyor. Doğrulama yapmayanlar araç satışı yapamayacak. Uygulama ile dolandırıcılık riskinin azaltılması bekleniyor.
Ticaret Bakanlığı’nın ilk olarak konut satışında uygulamaya koyduğu ‘doğrulanmış ilan’ zorunluluğu ikinci el araç satışları için de zorunlu oluyor. Devreye alınacak yeni uygulama ile artık e-devlet üzerinden kimlik doğrulama işlemi yapmayanlar, araç satışı yapamayacak. Hatta, yakınlarının otomobillerini ilana koyabilmeleri de ancak yakınlıklarını ispatlamak şartıyla mümkün olabilecek.
“Doğrulanmış ilan” zorunlu olacak
Bakanlık, tüketici haklarını korumak, sahte ilanlarla vatandaşların karşılaştığı fiyat manipülasyonlarının önüne geçmek, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığı önlemek amacıyla "doğrulanmış ilan" uygulamasını başlattı.
Söz konusu uygulama otomotiv sektörü için de geçerli olacak ve 2025 yılında tamamen zorunlu hale gelecek.
Otomobil satışında resmi ilan dönemi başlıyor
Uygulamaya göre, otomobil satacak kişiler e-Devlet üzerinde kendisine ait aracı seçecek ve portallar üzerinden yayımlayacağı ilanı resmiyete kavuşturacak. Uygulamayla otomotiv sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması amaçlanıyor.