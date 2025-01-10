Aracı kurumdan BIMAS hedef fiyat açıklaması ; BİM yatırımcısı paraya para demiyor
Yeni bir yükseliş trendi yakalayan Borsa İstanbul’da işlem gören BIMAS hisseleri için aracı kurum yeni fiyat hedefini açıkladı. BİM hisseleri için fiyat açıklayan kurum ‘endeks üstü getiri’ açıkladı.
Geride bıraktığı aylarda 8 milyon yatırımcı sayısını yakalayan Borsa İstanbul adım adım ihtişamlı günlerine ilerliyor. Pozitif ivmelenmeler gösteren Borsa İstanbul yeniden halka arzlarla birlikte yatırımcısı sayısını artırmaya başladı.
2024 yılında en çok bankacılık sektörünün kazandırdığı borsada yatırımcılar perakende sektöründe işlem gören hisselerin de kıymetini biliyor.
Borsadaki en geniş yatırımcı portföyüne sahip olan perakende hisselerin başında ise BİM Birleşik Mağazaları geliyor. rotaborsa.com’daki habere göre BIMAS için TERA Yatırım fiyat beklentisi yayımladı.