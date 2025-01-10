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  4. Aracı kurumdan BIMAS hedef fiyat açıklaması ; BİM yatırımcısı paraya para demiyor

Aracı kurumdan BIMAS hedef fiyat açıklaması ; BİM yatırımcısı paraya para demiyor

Yeni bir yükseliş trendi yakalayan Borsa İstanbul’da işlem gören BIMAS hisseleri için aracı kurum yeni fiyat hedefini açıkladı. BİM hisseleri için fiyat açıklayan kurum ‘endeks üstü getiri’ açıkladı.

Aracı kurumdan BIMAS hedef fiyat açıklaması ; BİM yatırımcısı paraya para demiyor - Sayfa 1

Geride bıraktığı aylarda 8 milyon yatırımcı sayısını yakalayan Borsa İstanbul adım adım ihtişamlı günlerine ilerliyor. Pozitif ivmelenmeler gösteren Borsa İstanbul yeniden halka arzlarla birlikte yatırımcısı sayısını artırmaya başladı.

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Aracı kurumdan BIMAS hedef fiyat açıklaması ; BİM yatırımcısı paraya para demiyor - Sayfa 2

2024 yılında en çok bankacılık sektörünün kazandırdığı borsada yatırımcılar perakende sektöründe işlem gören hisselerin de kıymetini biliyor.

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Aracı kurumdan BIMAS hedef fiyat açıklaması ; BİM yatırımcısı paraya para demiyor - Sayfa 3

Borsadaki en geniş yatırımcı portföyüne sahip olan perakende hisselerin başında ise BİM Birleşik Mağazaları geliyor. rotaborsa.com’daki habere göre BIMAS için TERA Yatırım fiyat beklentisi yayımladı.

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Aracı kurumdan BIMAS hedef fiyat açıklaması ; BİM yatırımcısı paraya para demiyor - Sayfa 4

BIMAS İÇİN YÜZDE 53 PRİM POTANSİYELİ

Halihazırda 500 lira seviyelerinde işlem gören BİM hisseleri için TERA Yatırım yüzde 53,52 prim potansiyeli açıkladı.

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