Aracı kurumdan TUPRS için yeni tahmin geldi ; 2025 fiyat beklentisi değişiyor.
Geçtiğimiz yıla damga vurarak yatırımcısını güldüren TÜPRAŞ için yeni yılda da 12 aracı kurumdan fiyat beklentisi geldi.
Son verilere göre 8 milyona yakın yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul’da dev şirketlere olan güven artıyor. Bu da borsadaki yatırımcının sayısının artmasına yol açıyor.
Halihazırda 140 lira seviyelerinde işlem gören TUPRS hisseleri için rotaborsa.com’daki bilgiye göre 12 aracı kurum fiyat beklentisini duyurdu.
EN DÜŞÜĞÜ 195 TL OLARAK AÇIKLADI
Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 195,00 TL ve en yükseği 254,40 TL oldu. 12 kurumun ortalaması ise 226,87 TL olarak gerçekleşti.