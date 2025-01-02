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  4. Aracı kurumdan TUPRS için yeni tahmin geldi ; 2025 fiyat beklentisi değişiyor.

Aracı kurumdan TUPRS için yeni tahmin geldi ; 2025 fiyat beklentisi değişiyor.

Geçtiğimiz yıla damga vurarak yatırımcısını güldüren TÜPRAŞ için yeni yılda da 12 aracı kurumdan fiyat beklentisi geldi.

Aracı kurumdan TUPRS için yeni tahmin geldi ; 2025 fiyat beklentisi değişiyor. - Sayfa 1

Son verilere göre 8 milyona yakın yatırımcının bulunduğu Borsa İstanbul’da dev şirketlere olan güven artıyor. Bu da borsadaki yatırımcının sayısının artmasına yol açıyor.

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Aracı kurumdan TUPRS için yeni tahmin geldi ; 2025 fiyat beklentisi değişiyor. - Sayfa 2

Halihazırda 140 lira seviyelerinde işlem gören TUPRS hisseleri için rotaborsa.com’daki bilgiye göre 12 aracı kurum fiyat beklentisini duyurdu.

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Aracı kurumdan TUPRS için yeni tahmin geldi ; 2025 fiyat beklentisi değişiyor. - Sayfa 3

EN DÜŞÜĞÜ 195 TL OLARAK AÇIKLADI

Açıklanan hedef fiyatların en düşüğü 195,00 TL ve en yükseği 254,40 TL oldu. 12 kurumun ortalaması ise 226,87 TL olarak gerçekleşti.

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Aracı kurumdan TUPRS için yeni tahmin geldi ; 2025 fiyat beklentisi değişiyor. - Sayfa 4

Açıklanan hedef fiyatların ortalamasının prim potansiyeli, son kapanış fiyatına göre %57,33 oldu. 

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