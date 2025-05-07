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  4. Aracı kurumlar 11 hisse için 28 hedef fiyat açıkladı: Aselsan İş Bankası, Mavi, Coca Cola...

Aracı kurumlar 11 hisse için 28 hedef fiyat açıkladı: Aselsan İş Bankası, Mavi, Coca Cola...

2025'in ilk çeyrek finansal sonuçları açıklanırken, aracı kurumlar model portföylerini güncelleyerek yeni hedef fiyatlar belirledi.

Aracı kurumlar 11 hisse için 28 hedef fiyat açıkladı: Aselsan İş Bankası, Mavi, Coca Cola... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 7 Mayıs çarşamba günü için aracı kurumlardan 11 hisse için 28 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

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Aracı kurumlar 11 hisse için 28 hedef fiyat açıkladı: Aselsan İş Bankası, Mavi, Coca Cola... - Sayfa 2

Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Yapı Kredi Yatırım 16,00 TL Al
Vakıf Yatırım 17,80 TL Al
Garanti BBVA Yatırım 14,50 TL Endekse paralel getiri
OYAK Yatırım 21.40 TL Endeks üstü getiri
Ak Yatırım 16,00 TL Endeks üstü getiri
Deniz Yatırım 16,00 TL Al
ICBC Yatırım 20,00 TL Al
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Aracı kurumlar 11 hisse için 28 hedef fiyat açıkladı: Aselsan İş Bankası, Mavi, Coca Cola... - Sayfa 3

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
İntegral Yatırım 76,00 TL
Deniz Yatırım 74,00 TL Al
Şeker Yatırım 75,00 TL Al
Garanti BBVA Yatırım 75,40 TL Endeks üstü getiri
Yapı Kredi Yatırım 87,00 TL Tut
Gedik Yatırım 84,20 TL Endeks üstü getiri
Ak Yatırım 78,00 TL Endeks üstü getiri
OYAK Yatırım 70,00 TL Endekse paralel getiri
TERA Yatırım 81,70 TL Endeks üstü getiri
ICBC Yatırım 90,00 TL Al
İş Yatırım 92,00 TL Al
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Aracı kurumlar 11 hisse için 28 hedef fiyat açıkladı: Aselsan İş Bankası, Mavi, Coca Cola... - Sayfa 4

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 20,53 TL Endeks üstü getiri
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