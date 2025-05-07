Aracı kurumlar 11 hisse için 28 hedef fiyat açıkladı: Aselsan İş Bankası, Mavi, Coca Cola...
2025'in ilk çeyrek finansal sonuçları açıklanırken, aracı kurumlar model portföylerini güncelleyerek yeni hedef fiyatlar belirledi.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 7 Mayıs çarşamba günü için aracı kurumlardan 11 hisse için 28 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 12
Türkiye İş Bankası A.Ş. (C) (ISCTR)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Yapı Kredi Yatırım
|16,00 TL
|Al
|Vakıf Yatırım
|17,80 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|14,50 TL
|Endekse paralel getiri
|OYAK Yatırım
|21.40 TL
|Endeks üstü getiri
|Ak Yatırım
|16,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Deniz Yatırım
|16,00 TL
|Al
|ICBC Yatırım
|20,00 TL
|Al
2 | 12
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|İntegral Yatırım
|76,00 TL
|–
|Deniz Yatırım
|74,00 TL
|Al
|Şeker Yatırım
|75,00 TL
|Al
|Garanti BBVA Yatırım
|75,40 TL
|Endeks üstü getiri
|Yapı Kredi Yatırım
|87,00 TL
|Tut
|Gedik Yatırım
|84,20 TL
|Endeks üstü getiri
|Ak Yatırım
|78,00 TL
|Endeks üstü getiri
|OYAK Yatırım
|70,00 TL
|Endekse paralel getiri
|TERA Yatırım
|81,70 TL
|Endeks üstü getiri
|ICBC Yatırım
|90,00 TL
|Al
|İş Yatırım
|92,00 TL
|Al
3 | 12