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  4. Aracı kurumlar 13 hisse için 26 'hedef fiyat' verdi! Tüpraş, Koç, Tofaş, Oyak Çimento, Ford, İŞ GYO

Aracı kurumlar 13 hisse için 26 'hedef fiyat' verdi! Tüpraş, Koç, Tofaş, Oyak Çimento, Ford, İŞ GYO

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef fiyatlarını açıkladı.

Aracı kurumlar 13 hisse için 26 'hedef fiyat' verdi! Tüpraş, Koç, Tofaş, Oyak Çimento, Ford, İŞ GYO - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor.2 Mayıs günü aracı kurumlardan 13 hisse senedi için 26 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte aracı kurumlardan 13 hisse için 26 hedef fiyati...

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Aracı kurumlar 13 hisse için 26 'hedef fiyat' verdi! Tüpraş, Koç, Tofaş, Oyak Çimento, Ford, İŞ GYO - Sayfa 2

Koç Holding A.Ş. (KCHOL) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Vakıf Yatırım 278,00 TL Al
Deniz Yatırım 244,60 TL Al
İntegral Yatırım 270,00 TL
İş Yatırım 318,12 TL Al
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Aracı kurumlar 13 hisse için 26 'hedef fiyat' verdi! Tüpraş, Koç, Tofaş, Oyak Çimento, Ford, İŞ GYO - Sayfa 3

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 77,30 TL Tut
Gedik Yatırım 75,10 TL Endekse paralel getiri
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Aracı kurumlar 13 hisse için 26 'hedef fiyat' verdi! Tüpraş, Koç, Tofaş, Oyak Çimento, Ford, İŞ GYO - Sayfa 4

Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRISA) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 118,60 TL Tut
Gedik Yatırım 110,00 TL Endekse paralel getiri
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