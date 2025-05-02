Aracı kurumlar 13 hisse için 26 'hedef fiyat' verdi! Tüpraş, Koç, Tofaş, Oyak Çimento, Ford, İŞ GYO
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumlar, yeni hedef fiyatlarını açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları devam ediyor.2 Mayıs günü aracı kurumlardan 13 hisse senedi için 26 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte aracı kurumlardan 13 hisse için 26 hedef fiyati...
1 | 14
Koç Holding A.Ş. (KCHOL)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Vakıf Yatırım
|278,00 TL
|Al
|Deniz Yatırım
|244,60 TL
|Al
|İntegral Yatırım
|270,00 TL
|–
|İş Yatırım
|318,12 TL
|Al
2 | 14
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|77,30 TL
|Tut
|Gedik Yatırım
|75,10 TL
|Endekse paralel getiri
3 | 14