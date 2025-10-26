Aracı kurumlar 16 hisse için kolları sıvadı; Gıda, banka ve havacılık devleri listede!
Borsa İstanbul’daki 16 dev hisse için aracı kurumlar fiyat tahmini yayımladı.
Mevduat faizlerindeki düşüşler nedeniyle milyonlarca yatırımcı yönünü altın, kripto para ve borsaya çevirdi. Özellikle Borsa İstanbul bu süreçte yoğun yatırımcı çekti.
Borsa İstanbul’a olan ilgi artınca alanında uzman olan bazı aracı kurumlar ise 16 şirket için hedef fiyat beklentisinde güncelleme yaptı. Aralarında dev banka, gıda işletmecisi ve taşımacılık markaları olan 16 hissenin listesi ise rotaborsa.com sitesinde paylaşıldı.
ARACI KURUM 16 HİSSE İÇİN TAHMİN AÇIKLADI
Borsadaki 16 hisse için aracı kurumların fiyat tahmini ve tavsiyesi şu şekilde:
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG) hisse hedef fiyat 2026
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Marbaş Menkul
|15,93 TL
|Al
|PhillipCapital
|15,00 TL
|Endeks üstü getiri
|Deniz Yatırım
|14,80 TL
|Al
|İntegral Yatırım
|14,90 TL
|–
|İş Yatırım
|13,02 TL
|Al
|TERA Yatırım
|15,01 TL
|Endeks üstü getiri
|Alnus Yatırım
|13,25 TL
|Al