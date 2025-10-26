Aracı kurumlar 16 hisse için kolları sıvadı; Gıda, banka ve havacılık devleri listede!

Borsa İstanbul’a olan ilgi artınca alanında uzman olan bazı aracı kurumlar ise 16 şirket için hedef fiyat beklentisinde güncelleme yaptı. Aralarında dev banka, gıda işletmecisi ve taşımacılık markaları olan 16 hissenin listesi ise rotaborsa.com sitesinde paylaşıldı.