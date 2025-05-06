Aracı kurumlar 7 hisse için 15 hedef fiyat verdi! Aselsan, THY, Arçelik, EnerjiSA...
2025 ilk çeyrek mali tablolarının açıklanmaya devam ederken yatırımcıların merakla takip ettiği aracı kurum model portföyleri güncellendi. Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için yeni hedef fiyatlar da açıklandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 6 Mayıs pazartesi günü için aracı kurumlardan 7 hisse için 15 hedef fiyat açıklaması geldi.
İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…
1 | 8
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|91,00 TL
|Al
|İş Yatırım
|120,01 TL
|Al
|Gedik Yatırım
|78,24 TL
|Endekse paralel getiri
|Alnus Yatırım
|89,00 TL
|Al
2 | 8
Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|44,60 TL
|Al
|OYAK Yatırım
|41,94 TL
|Endeks üstü getiri
|İş Yatırım
|55,53 TL
|Al
|Gedik Yatırım
|37,50 TL
|Endekse paralel getiri
|Ak Yatırım
|51,62 TL
|Endeks üstü getiri
3 | 8