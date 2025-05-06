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  4. Aracı kurumlar 7 hisse için 15 hedef fiyat verdi! Aselsan, THY, Arçelik, EnerjiSA...

Aracı kurumlar 7 hisse için 15 hedef fiyat verdi! Aselsan, THY, Arçelik, EnerjiSA...

2025 ilk çeyrek mali tablolarının açıklanmaya devam ederken yatırımcıların merakla takip ettiği aracı kurum model portföyleri güncellendi. Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için yeni hedef fiyatlar da açıklandı.

Aracı kurumlar 7 hisse için 15 hedef fiyat verdi! Aselsan, THY, Arçelik, EnerjiSA... - Sayfa 1

Borsa İstanbul’da işlem gören halka açık şirketler için aracı kurumların araştırma raporu ve hedef fiyat açıklamaları sürüyor. 6 Mayıs pazartesi günü için aracı kurumlardan 7 hisse için 15 hedef fiyat açıklaması geldi.

İşte hedef fiyat açıklanan hisseler…

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Aracı kurumlar 7 hisse için 15 hedef fiyat verdi! Aselsan, THY, Arçelik, EnerjiSA... - Sayfa 2

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 91,00 TL Al
İş Yatırım 120,01 TL Al
Gedik Yatırım 78,24 TL Endekse paralel getiri
Alnus Yatırım 89,00 TL Al
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Aracı kurumlar 7 hisse için 15 hedef fiyat verdi! Aselsan, THY, Arçelik, EnerjiSA... - Sayfa 3

Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 44,60 TL Al
OYAK Yatırım 41,94 TL Endeks üstü getiri
İş Yatırım 55,53 TL Al
Gedik Yatırım 37,50 TL Endekse paralel getiri
Ak Yatırım 51,62 TL Endeks üstü getiri
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Aracı kurumlar 7 hisse için 15 hedef fiyat verdi! Aselsan, THY, Arçelik, EnerjiSA... - Sayfa 4

Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (MPARK) 

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
HSBC 500,00 TL Al
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