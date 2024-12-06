Aracı kurumlar 'hedef fiyat' verdi! İşte Borsa İstanbul'da dikkat çeken otomotiv hisseleri

Yatırımcıların uzun süredir yakından takip ettiği otomotiv firmaları için aracı kurumlar hedef fiyat karşılaştırması yaparak al tavsiyesinde bulundu. Bu analizlere göre hangi otomotiv firmasının hissesinin ne kadar olacağı da gündemdeki yerini aldı. İşte TOASA, DOAS ve FROTO hisselerinin hedef fiyatlarını ve hisse tavsiyeleri: