Aracı kurumlar 'hedef fiyat' verdi! İşte Borsa İstanbul'da dikkat çeken otomotiv hisseleri
Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisselerin birçoğu yükseliş trendine geçti. 24 aracı kurum, 3 otomotiv hisselerinde al tavsiyesinde bulundu ve hedef fiyat verdi. İşte BİST100'de dikkat çeken otomotiv hisseleri
Borsa İstanbul'da son dönemlerde teknoloji, yazılım, savunma sanayi gibi hisselerin yükselişi dikkat çekerken yükseliş trendine otomotiv hisseleri de ayak uydurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından aracı kurumlardan da yeni analizler geldi.
Yatırımcıların uzun süredir yakından takip ettiği otomotiv firmaları için aracı kurumlar hedef fiyat karşılaştırması yaparak al tavsiyesinde bulundu. Bu analizlere göre hangi otomotiv firmasının hissesinin ne kadar olacağı da gündemdeki yerini aldı. İşte TOASA, DOAS ve FROTO hisselerinin hedef fiyatlarını ve hisse tavsiyeleri:
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO), Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) ve Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) için Ahlatcı, Şeker, Halk, Integral, Gedik, İş Yatırım, ICBC, Alnus, Tacirler, Ak, Ziraat, Global Menkul ve Oyak Yatırım'dan yeni hisse hedef fiyatları ve analizleri geldi.