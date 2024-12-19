Aralarında ünlü börekçi de var: Kıyma ve pidede sakatat, sucukta domuz eti kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapanlara ilişkin listesini her gün güncelliyor. Son yapılan testlerde sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş-taklit yapılan hamur işi, zeytinyağı, baharat, şarküteri, ve bal markaları ifşa edildi...
Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Zaman zaman güncellenen ve yenileri eklenen uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler girdi.
Son yapılan testlerde; kıyma ve pide yapımında sakatat, sucuk yapımında gıda boyası, dana kaburga ve sucukta ise domuz eti kullanımı tespit edildi.